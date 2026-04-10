O ex-presidente Jair Bolsonaro recebe acompanhamento médico diário em casaAFP
Boletim médico de Bolsonaro relata crise de soluço e dores no ombro
Ex-presidente está em prisão domiciliar e recebe acompanhamento de equipe que inclui ortopedista e fisioterapeuta
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