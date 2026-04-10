O ex-presidente Jair Bolsonaro recebe acompanhamento médico diário em casa - AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebe acompanhamento médico diário em casaAFP

Publicado 10/04/2026 20:33 | Atualizado 10/04/2026 20:35

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma nova crise de soluço durante a semana, além de dores no ombro, cansaço e desequilíbrio, apontou o boletim médico enviado ao Supremo Tribunal Federal na tarde desta sexta-feira (10). “Na última semana, apresentou apenas um episódio de soluço de curta duração, sem necessidade de medicação extra”, diz o relatório.

O cardiologista Brasil Caiado, responsável pelos cuidados de Bolsonaro, afirmou que houve uma pequena melhora em relação à última semana. Apesar disso, a crise de soluço agravou a tensão no pescoço junto a dores na parte de baixo das costas.

O médico afirmou que o ex-presidente tem praticado exercícios para o fortalecimento nos membros inferiores para evitar possíveis quedas devido aos casos de desequilíbrio.

De acordo com Caiado, o ex-presidente tem feito fisioterapia para o fortalecimento da “cintura escapular e região dorsal, com o objetivo de promover ganho de confiança e força muscular no período pré-operatório”. Além disso, não foram realizados exercícios no ombro por limitação de movimento e dores intensas no lado direito.

Devido a esses problemas, Bolsonaro recebeu a visita de um ortopedista para tratamento com analgésicos. Além disso, foram feitas "intervenções com agulhamento, liberação miofascial e aplicação de laserterapia".