Ataque ocorreu próximo à Escola Municipal Dirce Valério Gracia, no GuarujaGoogle Maps / Reprodução
Adolescente é espancado por grupo na saída da escola no litoral de SP
Direção do colégio afirmou que fará o registro de Boletim de Ocorrência
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