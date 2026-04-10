Ataque ocorreu próximo à Escola Municipal Dirce Valério Gracia, no Guaruja - Google Maps / Reprodução

Ataque ocorreu próximo à Escola Municipal Dirce Valério Gracia, no GuarujaGoogle Maps / Reprodução

Publicado 10/04/2026 17:47

Um adolescente de 14 anos foi agredido por um grupo de jovens na saída da escola na manhã desta quarta-feira (8) no Jardim da Vitória, em Guarujá. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal na Delegacia de Guarujá, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

A prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), informou que a ocorrência foi registrada nos arredores da Escola Municipal Dirce Valério Gracia, envolvendo alunos da unidade e pessoas externas à comunidade escolar. O estado de saúde da vítima não foi informado.

"A equipe gestora adotou imediatamente as providências cabíveis, com a convocação dos responsáveis pelos estudantes envolvidos e o acompanhamento da situação", informou a prefeitura.

A direção da unidade também disse que está realizando o registro de Boletim de Ocorrência, em conjunto com os responsáveis pelo aluno, para que o caso seja devidamente apurado pelos órgãos competentes.

Em nota, a prefeitura de Guarujá reforçou que a situação foi prontamente atendida e segue acompanhando o caso, reiterando seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos, além de destacar a importância da parceria com as famílias para a promoção de um ambiente escolar seguro e acolhedor.