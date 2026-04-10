Lula participou da inauguração de unidade da Universidade Federal do ABC (UFABC) - Ricardo Stuckert/PR

Lula participou da inauguração de unidade da Universidade Federal do ABC (UFABC)Ricardo Stuckert/PR

Publicado 10/04/2026 17:42

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (10) que "não tem custo para a educação" e que a educação "tem que ser uma coisa sagrada". Segundo ele, o questionamento correto não é quanto aos valores gastos na educação, mas "quanto custa o atraso de um País". A declaração foi dada durante a inauguração de uma unidade da Universidade Federal do ABC (UFABC).

"Decidimos fazer universidades. Custa dinheiro? Custa. Mas quanto custa não fazer? A pergunta que temos de fazer é quanto custa não fazer e quanto custa o atraso de um País. Não existe modelo de país desenvolvido no mundo sem antes ter investimento em educação", afirmou o presidente.

Lula fez um breve discurso. Afirmou que encerrará este mandato com 780 institutos federais no Brasil. Ressaltou que os outros presidentes antes dele construíram apenas 140. Disse que "investir em educação é uma coisa muito sagrada, é o melhor investimento que a gente faz". Citou o exemplo do Pé-de-Meia, programa voltado a combater a evasão escolar.

"(O Pé-de-Meia) custa caro? Custa, acho que hoje são R$ 18 bilhões ou R$ 15 bilhões. Isso é caro? Caro é se a gente tiver 500 mil jovens abandonando a escola, andando na rua, vítimas do narcotráfico e do crime organizado. Não tem custo para a educação. Educação tem que ser uma coisa sagrada. Custa mais não fazer do que fazer", declarou.