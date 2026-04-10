Lula participou da inauguração de unidade da Universidade Federal do ABC (UFABC)Ricardo Stuckert/PR
Lula: 'Universidade custa dinheiro, mas quanto custa não fazer? Quanto custa atraso de um país?'
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