Câmeras de segurança da academia registraram o momento do acidente - Reprodução

Câmeras de segurança da academia registraram o momento do acidenteReprodução

Publicado 11/04/2026 08:04 | Atualizado 11/04/2026 08:06

A estudante Júlia Stefany Cotrinm Bezerra, de 19 anos, teve os dois joelhos fraturados enquanto se exercitava em um aparelho na academia Envolve, na Asa Norte de Brasília. O acidente ocorreu no dia 1º, mas só foi divulgado nessa sexta-feira, 10. Em vídeo das câmeras de segurança exibido pela TV Globo, é possível ver que a trava de segurança do equipamento de elevação pélvica se solta e a jovem tem os dois joelhos pressionados contra o chão. Outros alunos correm para socorrê-la.

No momento do acidente, Júlia fazia exercício com uma carga de 180 quilos. Segundo depoimento prestado na 2ª Delegacia Policial da Asa Norte, a estudante afirmou que está acostumada a utilizar esse peso na série de treinamentos.

Após o Corpo de Bombeiros ser acionado, a estudante foi levada para o Hospital de Base de Brssília. Na unidade, ela passou por exames de raio-x e tomografia, sendo liberada em seguida. O advogado que representa Júlia, Marco Vicenzo, afirmou em postagem no Facebook que a jovem, apesar da gravidade do caso, não foi encaminhada para cirurgia. "Viu esse acidente na academia? Estou atuando nessa ação e pasmem… Ela quebrou os dois joelhos e o Hospital de Base mandou pra casa como se nada tivesse acontecido", diz.

Ainda na postagem, Vicenzo diz que a estudante retornou ao hospital com dores, mas novamente foi mandada para casa.

"A jovem chegou a desmaiar de dor e diante da situação, a família buscou novamente o hospital público e novamente foi mandada para casa. Diante de tanta dor e à base de morfina, a família se esforçou e buscou atendimento com um médico particular. Na ocasião o médico falou da gravidade do caso e que [ela] jamais poderia ter saído do hospital sem o procedimento cirúrgico de emergência", acrescentou o advogado.

Júlia ainda não passou por cirurgia.

Apesar de a 2ª DP ter registrado o boletim de ocorrência, o caso está sob investigação da 5ª DP da Asa Norte. A Polícia apura se houve negligência na manutenção do equipamento da academia.

A reportagem entrou em contato com a academia Envolve e com o governo do Distrito Federal sobre o atendimento da estudante no Hospital de Base. O texto será atualizado caso haja respostas.