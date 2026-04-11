Caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (10) - Reprodução/Redes sociais

Caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (10)Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/04/2026 10:50

Um motorista de aplicativo foi preso, na madrugada desta sexta-feira (10), após esfaquear e matar um passageiro. O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Motorista de aplicativo mata passageiro após discussão em SP .



Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/Yp91ebhlNz — Jornal O Dia (@jornalodia) April 11, 2026

De acordo com a Polícia Militar, a briga aconteceu instantes depois que dois amigos entraram no carro para dar início a uma corrida. Um deles começou a passar mal e abriu a porta do veículo duas vezes para vomitar. Em seguida, o motorista afirmou que os dois deveriam descer do carro.

A discussão avançou para fora do veículo. Após agressões físicas, o motorista esfaqueou um dos passageiros. Após a ação, o condutor fugiu do local. Em depoimento, o motorista alegou que teria desarmado um dos homens e, para se defender, desferiu o golpe.

A vítima foi socorrida ainda com vida, mas morreu no hospital. O outro passageiro não teve ferimentos. Os PMs encontraram o autor do crime em uma rua. Ele foi encaminhado à delegacia e preso.