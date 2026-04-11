Caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (10)Reprodução/Redes sociais

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Um motorista de aplicativo foi preso, na madrugada desta sexta-feira (10), após esfaquear e matar um passageiro. O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
De acordo com a Polícia Militar, a briga aconteceu instantes depois que dois amigos entraram no carro para dar início a uma corrida. Um deles começou a passar mal e abriu a porta do veículo duas vezes para vomitar. Em seguida, o motorista afirmou que os dois deveriam descer do carro.
A discussão avançou para fora do veículo. Após agressões físicas, o motorista esfaqueou um dos passageiros. Após a ação, o condutor fugiu do local. Em depoimento, o motorista alegou que teria desarmado um dos homens e, para se defender, desferiu o golpe. 
A vítima foi socorrida ainda com vida, mas morreu no hospital. O outro passageiro não teve ferimentos. Os PMs encontraram o autor do crime em uma rua. Ele foi encaminhado à delegacia e preso.
 
 