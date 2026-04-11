Babá foi presa pela Polícia Civil de Alagoas - Divulgação / PCAL

Babá foi presa pela Polícia Civil de AlagoasDivulgação / PCAL

Publicado 11/04/2026 12:26

Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (10), acusada de dopar um bebê de 1 ano, na cidade de Atalaia, em Alagoas. O crime teria ocorrido na capital Maceió.

Segundo a Polícia Civil, a mulher trabalhava como babá da criança. Ainda de acordo com as investigações, ela deu medicamentos antidepressivos ao bebê, sem prescrição médica. A prática teria acontecido de forma recorrente desde o começo de abril. A motivação, no entanto, ainda é desconhecida.

O caso foi denunciado à Polícia Civil pelos familiares da vítima. A prisão preventiva da mulher, que não teve o nome divulgado, foi decretada pela Justiça após pedido do Ministério Público de Alagoas.