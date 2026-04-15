Luiz Marinho explicou que o projeto de lei busca acabar imediatamente com a escala 6x1José Cruz/Agência Brasil
Ministro do Trabalho nega que projeto de lei do fim da escala 6x1 enviado pelo governo vá competir com PEC
Luiz Marinho disse que as duas propostas são complementares
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