Automóvel foi localizado carbonizado na segunda-feira (13), também na região de Aguilhada - Reprodução

Automóvel foi localizado carbonizado na segunda-feira (13), também na região de AguilhadaReprodução

Publicado 15/04/2026 10:02

O corpo do pastor italiano Orazio Giuliani, de 80 anos, desaparecido desde o fim de semana, foi encontrado, nesta terça-feira (14), pela Polícia Civil do Distrito Federal. O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Orazio estava sumido desde o sábado (11), quando familiares registraram o desaparecimento. Após investigações conduzidas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO), o corpo do idoso foi encontrado na zona rural da região conhecida como Aguilhada, nas proximidades da BR-251.

As investigações apontam que a vítima construía uma igreja na área quando dois homens a abordaram e roubaram seu carro. Um dos criminosos, de 38 anos, preso em flagrante, trabalhava com o pastor na construção da igreja. Já o segundo, de 26, segue foragido e seria conhecido pelo apelido de "coveiro", por ter histórico de envolvimento em crimes graves.

O automóvel foi localizado carbonizado na segunda-feira (13), também na região de Aguilhada. O caso segue sendo investigado pela PCDF, que procura o segundo suspeito foragido.