Automóvel foi localizado carbonizado na segunda-feira (13), também na região de AguilhadaReprodução
Pastor italiano de 80 anos é encontrado morto no DF
Caso é investigado como latrocínio
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Sondagem aponta que governo do petista é desaprovado por 52% dos entrevistados
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Cão também feriu o marido da vítima
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