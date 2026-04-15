Caso aconteceu em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, Santa CatarinaReprodução
Casal morre após ser encontrado inconsciente em apartamento de SC
Segundo denúncia, local tinha cheiro de gás; vítimas estavam desacordadas em imóvel alugado por temporada
Casal morre após ser encontrado inconsciente em apartamento de SC
Segundo denúncia, local tinha cheiro de gás; vítimas estavam desacordadas em imóvel alugado por temporada
Júri condena acusados de matar Mãe Bernadete a 40 e 29 anos de prisão
Líder religiosa foi assassinada a tiros em agosto de 2023
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 52 milhões
Confira as dezenas sorteadas
Câmara elege petista Odair Cunha ministro do TCU com 303 votos favoráveis
Nome do deputado será apreciado pelo Senado
Ministros e procuradores repudiam relatório da CPI do Crime Organizado
Documento do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) foi rejeitado por integrantes
Senador apresenta relatório favorável à indicação de Messias ao STF
Sabatina está prevista para o dia 29 de abril
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.