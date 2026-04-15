Caso aconteceu em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, Santa Catarina - Reprodução

Caso aconteceu em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, Santa CatarinaReprodução

Publicado 15/04/2026 08:14 | Atualizado 15/04/2026 08:28

Um casal, de 32 e 28 anos, morreu após ser encontrado inconsciente nesta segunda-feira (13), em um apartamento com cheiro de gás, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, Santa Catarina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 13h30min por uma pessoa que relatou cheiro de gás no local. As vítimas são Camila Tillmann, de 32 anos, e Alisson Fernando de Souza da Mota, de 28.

Os bombeiros identificaram que Camila e Alisson eram naturais de Joinville, no Norte do estado, e haviam alugado o imóvel por meio de uma plataforma de aluguéis por temporada. Ao passarem do horário de check-out, os proprietários se dirigiram ao local para verificar se havia ocorrido algum problema e encontraram ambos desacordados.

A Unidade de Suporte Básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Auto Socorro de Urgência do quartel local e a Unidade de Suporte Avançado, além da aeronave Arcanjo-03, com equipe médica especializada, foram acionados.



Os agentes realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar com equipamentos avançados, como dispositivo de compressão torácica automatizada, desfibrilador e oxigenoterapia. O casal não resistiu, e a morte foi confirmada ainda na residência.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias das mortes.