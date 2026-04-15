Mãe Bernadete foi morta a tiros, aos 72 anos, na casa onde vivia - Reprodução/Conaq

Mãe Bernadete foi morta a tiros, aos 72 anos, na casa onde viviaReprodução/Conaq

Publicado 15/04/2026 07:50

Dois homens foram condenados na noite desta terça-feira (14), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, pelo envolvimento na morte da ialorixá e líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete. O crime aconteceu em agosto de 2023.

O acusado Arielson da Conceição dos Santos foi sentenciado a cumprir 40 anos, 5 meses e 22 dias de prisão, enquanto a pena de Marílio dos Santos, conhecido como "Maquinista", é de 29 anos e 9 meses.

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), os dois respondem pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, com impossibilidade de defesa da vítima e utilização de arma de uso restrito. Arielson também foi condenado por roubo.

Os réus foram condenados em júri popular, em uma sessão que começou na segunda-feira (13) e terminou às 21h de terça-feira. Marílio dos Santos está foragido, mas sua defesa participou do julgamento.

Ainda não há data para que as outras três pessoas denunciadas pelo Ministério Público da Bahia — Josevan Dionísio dos Santos, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus — sejam julgadas.

Crime

Mãe Bernadete foi morta a tiros, aos 72 anos, na casa onde vivia, no Quilombo Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho (BA). O crime aconteceu em 17 de agosto de 2023. Segundo denúncia do Ministério Público, a líder religiosa foi assassinada por ter se posicionado publicamente contra ações criminosas de facção de tráfico de drogas que atua na região.