Mario Frias Roberto Castro/ Mtur
Após a intervenção, o deputado permanece sob ação intensiva. “No momento, ele encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob os cuidados da equipe médica”, diz o texto.
A equipe também destacou o acompanhamento especializado e agradeceu aos profissionais envolvidos no atendimento. “Agradecemos imensamente ao cardiologista Dr. Rafael Cortes por toda a assistência prestada ao deputado e à sua família. Também agradecemos a todos os profissionais pelo atendimento realizado.”
Em uma segunda atualização, foi informado que ainda não há previsão de alta hospitalar. “O deputado feral Mario Frias está sendo muito bem assistido pela equipe médica e segue recebendo todos os cuidados necessários. No momento, ainda não há previsão de alta hospitalar.”
Não é a primeira vez que o parlamentar enfrenta problemas de saúde. Em 2022, ele ficou internado por oito dias após sofrer um infarto, ocasião em que passou por procedimentos como cateterismo e angioplastia. Até o momento, não há novos detalhes sobre a evolução do quadro atual.
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