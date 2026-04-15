Mario Frias - Roberto Castro/ Mtur

Mario Frias Roberto Castro/ Mtur

Publicado 15/04/2026 08:41 | Atualizado 15/04/2026 10:49

Rio - O ator e deputado federal (PL-SP) Mario Frias foi internado na manhã desta terça-feira (14) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após apresentar fortes dores abdominais. A informação foi confirmada por meio de nota oficial divulgada nas redes sociais do parlamentar, que detalha o quadro clínico e o procedimento realizado.

De acordo com o comunicado, exames identificaram uma obstrução de vasos sanguíneos na região abdominal, o que levou à necessidade de intervenção médica imediata. “Comunicamos que o deputado federal Mario Frias deu entrada hoje (14/04/26), pela manhã, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, com fortes dores abdominais. Durante exames e avaliação médica, foi identificada uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen, sendo realizado com sucesso o procedimento para a desobstrução”, informa a nota.



Após a intervenção, o deputado permanece sob ação intensiva. “No momento, ele encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob os cuidados da equipe médica”, diz o texto.



A equipe também destacou o acompanhamento especializado e agradeceu aos profissionais envolvidos no atendimento. “Agradecemos imensamente ao cardiologista Dr. Rafael Cortes por toda a assistência prestada ao deputado e à sua família. Também agradecemos a todos os profissionais pelo atendimento realizado.”



Em uma segunda atualização, foi informado que ainda não há previsão de alta hospitalar. “O deputado feral Mario Frias está sendo muito bem assistido pela equipe médica e segue recebendo todos os cuidados necessários. No momento, ainda não há previsão de alta hospitalar.”



Não é a primeira vez que o parlamentar enfrenta problemas de saúde. Em 2022, ele ficou internado por oito dias após sofrer um infarto, ocasião em que passou por procedimentos como cateterismo e angioplastia. Até o momento, não há novos detalhes sobre a evolução do quadro atual.