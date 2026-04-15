Flávio Bolsonaro e Lula têm empate técnico no segundo turno, de acordo com a pesquisa - AFP

Flávio Bolsonaro e Lula têm empate técnico no segundo turno, de acordo com a pesquisaAFP

Publicado 15/04/2026 09:50 | Atualizado 15/04/2026 10:13

São Paulo - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ultrapassou numericamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na simulação de segundo turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registrou 42% de menções no cenário, e o petista, 40%.



Embora o senador esteja numericamente à frente do presidente, os índices apontam para empate técnico dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Em um segundo turno entre os pré-candidatos do PL e do PT, 16% afirmam que votariam branco ou nulo, enquanto 2% estão indecisos



Ainda de acordo com o levantamento, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno. O petista venceria os demais cenários de segundo turno testados pela pesquisa.



No cenário estimulado, quando as opções de voto são apresentadas ao entrevistado, Lula aparece com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%. Os pré-candidatos do PT e do PL polarizam a disputa, deslocando-se da intenção de voto dos demais candidatos



Ronaldo Caiado, do PSD, aparece com 6%. Ele está em empate técnico com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%, com Augusto Cury, do Avante, com 2%, e com Renan Santos, da Missão, que registra 2%. Entre Caiado, Cury e Renan, o empate técnico ocorre no limite da margem de erro.



Cabo Daciolo (Mobiliza) tem 1%, assim como Samara Martins, da UP Aldo Rebelo (DC) não pontuou. Brancos e nulos somam 11%, e 5% estão indecisos.



Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado declara a preferência de voto sem ser apresentado às opções do pleito, Lula registrou 19%, seguido por Flávio, com 13%. Outros candidatos somaram 5% de menções. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar e inelegível, teve 1% de citações. Na espontânea, 62% dos entrevistados declaram-se indecisos.



A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais em entrevistas a domicilio entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação BR-09285/2026.



Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest a não incluir os nomes dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ambos do PSD. Eles disputavam a indicação do partido para a disputa ao Palácio do Planalto contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que acabou sendo o escolhido pela sigla dirigida por Gilberto Kassab. O goiano não era o favorito para a indicação, mas teve a pré-candidatura pelo partido confirmada em 30 de março, uma semana após o anúncio da desistência de Ratinho Júnior.



Também é o primeiro levantamento Genial/Quaest a incluir o ex-deputado federal Cabo Daciolo e o escritor Augusto Cury como opções de voto. A confirmação das candidaturas depende das convenções partidárias. Para as eleições deste ano, as convenções ocorrem do dia 20 de julho a 5 de agosto.



Simulações de segundo turno



Flávio Bolsonaro registrou 42% de menções na simulação de segundo turno contra Lula, com 40% de preferência no cenário. Em relação ao levantamento anterior, de março, Flávio oscilou para cima, indo de 41% a 42%, enquanto Lula oscilou para baixo, indo de 41% a 40%.



No comparativo das três rodadas anteriores, o petista apresenta tendência de queda e o senador, de alta. Lula foi de 43% de preferência na rodada de fevereiro para os atuais 40%, enquanto Flávio foi de 38% para 42% no mesmo período.



Em um páreo contra Ronaldo Caiado, Lula venceria o pessedista por 43% a 35% dos votos. Nesse cenário, 18% votariam branco ou nulo, e 4% estão indecisos. O petista vence as simulações de segundo turno contra Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury.



Rejeição



Lula lidera a lista de rejeição entre os pré-candidatos à Presidência da República, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15. Os entrevistados que afirmam conhecer o petista, mas não votariam nele, mantiveram-se estáveis dentro da margem de erro e atingiram 55% em abril deste ano.

O presidente passa por um momento de pico de sua rejeição nos últimos meses. Em março de 2026, por exemplo, 56% diziam que não votariam nele de forma alguma. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 52% dos eleitores e vê seu índice reduzir gradativamente desde dezembro de 2025. Na época, 60% diziam conhecer o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não votariam nele.



Esta é a primeira pesquisa Genial/Quaest divulgada após o prazo da desincompatibilização (momento em que políticos tiveram de deixar seus cargos para disputar a eleição) e da filiação partidária. É também a primeira com apenas um cenário de intenção de voto.



Os entrevistadores perguntaram aos eleitores se eles conheciam os pré-candidatos e se votariam ou não neles. O que se convenciona chamar de rejeição é o porcentual equivalente aos entrevistados que dizem conhecer o candidato e que não votariam nele de jeito nenhum. A seguir, os números de todos os pré-candidatos:



- Lula (PT): 55%



- Flávio Bolsonaro (PL): 52%



- Ronaldo Caiado (PSD): 32%



- Romeu Zema (Novo): 31%



- Cabo Daciolo (Mobiliza): 26%



- Renan Santos (Missão): 19%



- Aldo Rebelo (DC): 21%



- Augusto Cury (Avante): 14%



Moderação



A pesquisa também mediu a percepção dos eleitores sobre Lula, Flávio e Caiado no quesito moderação. No caso do petista, os entrevistadores perguntaram se as pessoas o consideravam mais moderados que o PT e a amostra se dividiu: 42% responderam que sim e 42%, que não. No caso de Flávio, 39% o consideraram mais moderado que sua família, enquanto 45% disseram que não. Na mostra, 20% afirmaram que Caiado era o mais moderado de todos os candidatos, enquanto 39% rejeitaram essa visão.



Avaliação do governo Lula



Além do cenário eleitoral, a Genial/Quaest avaliou a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, o petista é desaprovado por 52% dos brasileiros e aprovado por 43%. São 42% os que avaliam a gestão federal como negativa, enquanto 31% julgam-na positiva. Para 28%, o governo é regular.

A sondagem foi realizada entre os dias 9 e 13 de abril, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09285/2026.