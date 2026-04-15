Polícia Civil de São Paulo tem duas investigações em curso para apurar a conduta da hamburgueria - Arquivo / Divulgação

Polícia Civil de São Paulo tem duas investigações em curso para apurar a conduta da hamburgueriaArquivo / Divulgação

Publicado 15/04/2026 08:53 | Atualizado 15/04/2026 09:37

Uma lanchonete de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é investigada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por oferecer vagas de emprego em grupos de WhatsApp para mulheres que receberiam um adicional no pagamento, desde que usassem calças justas e decotes. O caso ganhou repercussão após denúncia de duas jovens — uma delas menor — terem denunciado a Oliveira Burguer.

Prints da conversa com o dono da lanchoenete foram apresentados à Polícia por uma das vítimas Reprodução

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, há duas ocorrências registradas. A primeira delas está sob responsabilidade do 3º Distrito Policial de Ribeirão Preto. A segunda tem investigações a cargo da Delegacia de Proteção da Mulher (DPM). O órgão explicou que não divulgará mais informações para não prejudicar as diligências em andamento e porque há uma menor como vítima.

Já o MPT informou, por meio de nota, que abriu um procedimento para investigar a conduta da hamburgueria. O órgão destacou que o procedimento busca "apurar a responsabilidade do estabelecimento, interromper as práticas abusivas e garantir o cumprimento das leis trabalhistas e constitucionais, zelando pela formação e dignidade dos jovens afetados".

Salário maior

Uma das vítimas apresentou os prints das conversas com Rafael Oliveira, proprietário da hamburgueria. Na troca de mensagens, ele explica que a remuneração é de R$ 90 por seis horas de trabalho, mas que poderia chegar a R$ 180, caso a jovem vestisse calça justa e usasse decote porque isso "atrai clientes".

Após a denúncia, Oliveira disse que jamais teve "a intenção de ofender nenhuma mulher" e pediu desculpas. As redes sociais da hamburgueria foram desativadas e a loja não abriu no último fim de semana.