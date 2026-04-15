Na ocasião, Flávio relacionou Lula com o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e com o tráfico de drogas e armasReprodução
Moraes determina abertura de inquérito contra Flávio Bolsonaro por declaração sobre Lula
Ministro decretou que a Polícia Federal investigue se o senador cometeu crime de 'calúnia'
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Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro registra 42% contra 40% de Lula no 2º turno, em empate técnico
Sondagem aponta que governo do petista é desaprovado por 52% dos entrevistados
Mulher é atacada por pitbull enquanto dava banho no animal e morre no Maranhão
Cão também feriu o marido da vítima
Polícia e MP investigam hamburgueria que ofereceu emprego para mulheres que usasssem calça justa e decote
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