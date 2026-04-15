Produtos enviados da China e de Hong Kong ingressaram no país com falsa declaração de conteúdo - Receita Federal/Divulgação

Produtos enviados da China e de Hong Kong ingressaram no país com falsa declaração de conteúdoReceita Federal/Divulgação

Publicado 15/04/2026 11:47

São Paulo - A Receita Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), mais de 700 remessas expressas contendo cerca de uma tonelada de produtos (peptídeos) de uso proibido no País, entre janeiro e março. As encomendas, principalmente oriundas da China e de Hong Kong, ingressavam com falsa declaração de conteúdo e foram identificadas por meio de ações de gerenciamento de risco aduaneiro.

Os produtos, destinados a finalidades como emagrecimento, melhora do sono, memória e estética, estavam em forma de pó para preparo injetável. Entre as substâncias encontradas, destacam-se compostos sem aprovação sanitária, incluindo medicamentos experimentais ainda em fase de testes, informou a Receita.

Peptídeos são aminoácidos — fragmentos de proteínas — que são usados para melhorar a firmeza da pele, aumentar a performance física e também ajudar no tratamento de doenças metabólicas.

Segundo a Receita, atualmente, um dos peptídeos mais conhecidos é a tirzepatida, princípio ativo utilizado em medicamentos voltados ao controle da diabetes e à perda de peso. No entanto, entre os itens retidos em Viracopos, chamou atenção a presença de substâncias sensíveis do ponto de vista sanitário, como a retatrutida, que é um medicamento experimental ainda em fase de testes.

Nenhum item apreendido possui autorização da Anvisa, ou seja, são proibidos no Brasil. Além da irregularidade, o consumo dessas substâncias representa risco à saúde pública, devido à falta de controle sobre sua origem, composição e segurança, alertou a Receita.

"A operação evidencia o crescimento do mercado ilegal de produtos voltados a desempenho físico e estético", destacaram os auditores.