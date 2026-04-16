Corpo de Bombeiros contou com o apoio das polícias Militar e Civil durante a operação - Divulgação

Corpo de Bombeiros contou com o apoio das polícias Militar e Civil durante a operaçãoDivulgação

Publicado 16/04/2026 08:57

Um homem de 58 anos morreu afogado nesta terça-feira (14) ao tentar resgatar uma vaca que estava em uma lagoa na zona rural de Jenipapo de Minas, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, ainda não identificada, não sabia nadar. O animal não foi localizado.

Os militares foram acionados para socorrer o homem, que desapareceu após entrar na água. Eles realizaram buscas na superfície e nas margens da lagoa, mas não localizaram o corpo. Devido à falta de iluminação, os agentes encerraram as buscas, retomadas na quarta-feira (15).

A vítima foi encontrada às margens da lagoa, e a área acabou isolada para a preservação da cena. O Corpo de Bombeiros contou com o apoio das polícias Militar e Civil durante a operação. As informações são do “Estado de Minas”.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), mas não obteve resposta até a publicação. O espaço segue aberto.