Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil de 1995 a 2003Reprodução / redes sociais
Filhos conseguem interdição do ex-presidente FHC na Justiça
Decisão reconhece incapacidade para determinados atos após agravamento do Alzheimer
Tarcísio de Freitas diz que Flávio Bolsonaro pode vencer Lula no primeiro turno
Governador de São Paulo analisou o resultado da última pesquisa Genial/Quaest
Senador Alessandro Vieira diz ter 'absoluta certeza' de que prisão de ministros do STF 'vai chegar'
Relator da CPI do Crime Organizado pediu o indiciamento dos magistrados do STF Gilmar Mendes, Dias Toffoly e Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet
Polícia Federal transfere ex-presidente do BRB para a Papuda
Medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do processo no Supremo
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
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Após acordo entre Brasil e EUA sobre o crime organizado, Receita faz apreensão recorde
Ao total foram 1,4 tonelada de drogas estimadas em R$ 34 milhões
Ex-presidente do BRB usou fundos da Reag para ocultar propina paga por Vorcaro, diz PF
Estratégia para garantir a aquisição dos créditos podres pelo banco público consistia no repasse a Paulo Henrique Costa, de forma oculta, de seis imóveis de luxo
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