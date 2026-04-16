Tarcísio de Freitas aposta na derrota de LulaDivulgação/Governo do Estado de São Paulo
Tarcísio de Freitas diz que Flávio Bolsonaro pode vencer Lula no primeiro turno
Governador de São Paulo analisou o resultado da última pesquisa Genial/Quaest
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Senador Alessandro Vieira diz ter 'absoluta certeza' de que prisão de ministros do STF 'vai chegar'
Relator da CPI do Crime Organizado pediu o indiciamento dos magistrados do STF Gilmar Mendes, Dias Toffoly e Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet
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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
Confira as dezenas sorteadas
Após acordo entre Brasil e EUA sobre o crime organizado, Receita faz apreensão recorde
Ao total foram 1,4 tonelada de drogas estimadas em R$ 34 milhões
Ex-presidente do BRB usou fundos da Reag para ocultar propina paga por Vorcaro, diz PF
Estratégia para garantir a aquisição dos créditos podres pelo banco público consistia no repasse a Paulo Henrique Costa, de forma oculta, de seis imóveis de luxo
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