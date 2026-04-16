De acordo com a Caixa, 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada - Luciano Belford/Arquivo O Dia

De acordo com a Caixa, 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cadaLuciano Belford/Arquivo O Dia

Publicado 16/04/2026 21:52 | Atualizado 16/04/2026 22:55

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 16 (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42



De acordo com a Caixa, 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada. Outras 2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de sábado, 18, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



