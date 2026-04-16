Paulo Henrique Costa foi preso pela PF na manhã desta quinta-feira - Divulgação/ Agência Brasília

Paulo Henrique Costa foi preso pela PF na manhã desta quinta-feiraDivulgação/ Agência Brasília

Publicado 16/04/2026 22:14

Brasília - A Polícia Federal transferiu o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira , 16, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no âmbito da operação Compliance Zero, que investiga esquema de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro.

De acordo com a força tarefa, o executivo ocultou seis imóveis que recebeu do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, como propina para viabilizar compra de carteiras da instituição financeira. O valor pago pela atuação dele teria chegado a R$ 140 milhões.

Costa estava detido na Superintendência da PF em Brasília. Sua transferência para um presídio federal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que é relator do processo.

Diálogos extraídos pela PF do celular dele apontam que, em conversa com Vorcaro, o ex-presidente do BRB chegou a pedir ajuda para articular uma defesa dos atos do banco público em favor do Master. O pedido, segundo a conversa, seria um pedido do agora ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que renunciou em março para concorrer ao Senado.