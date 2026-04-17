Presidente Lula e presidente espanhol Pedro Sánchez se encontraram nesta sexta (17)Ricardo Stuckert / Agência Brasil
O acordo sobre mineração foi firmado após a participação brasileira na I Cúpula Brasil-Espanha e Mobilização Progressista Global.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também está presente na viagem. "Essa parceria abre novas oportunidades para o Brasil avançar na industrialização e no uso sustentável de seus recursos minerais", disse em nota.
O MdE trata ainda cooperação em atividades como exploração, pesquisa e desenvolvimento, mineração, refino, reciclagem e transformação de minerais críticos.
Outra previsão é a troca de conhecimento e o incentivo ao uso de tecnologias consideradas inovadoras, incluindo inteligência artificial aplicada à análise geológica e à gestão de cadeias de suprimentos.
A pauta de mineração tem sido destaque nas agendas do governo Lula em visitas a países parceiros comerciais e políticos.