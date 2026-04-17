Alice estava internada desde a tarde de quarta-feira (15) no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em BH - Reprodução / Redes sociais

Alice estava internada desde a tarde de quarta-feira (15) no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em BHReprodução / Redes sociais

Publicado 17/04/2026 08:43

A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, teve a morte cerebral confirmada na noite desta quinta-feira (16). Ela estava no carro de reportagem da Band Minas quando sofreu um acidente na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o veículo, faleceu no local.

Alice estava internada desde a tarde de quarta-feira (15) no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. O protocolo de morte cerebral foi aberto na manhã de quinta-feira e concluído à noite, após uma série de exames.

O carro em que ela estava bateu de frente com um caminhão. O cinegrafista Rodrigo Lapa, que dirigia o veículo, morreu no local e foi enterrado nesta quinta-feira na capital.

A Band Minas lamentou a perda em suas redes sociais e disse que está prestando apoio à família.

"Alice tinha 35 anos e estava na "TV Band Minas" desde agosto de 2024. Antes, passou pela TV Band em Brasília e por uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia. Profissional querida pela equipe, deixa os pais, o irmão, o marido e um filho de nove meses", escreveu.



"A Band Minas, em luto, lamenta a partida precoce de Alice, e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter."

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), prestou solidariedade aos familiares e aos amigos das vítimas.

"A Band Minas e o jornalismo mineiro perderam dois profissionais dedicados ao ofício de informar: Alice e o cinegrafista Rodrigo Lapa. Que Deus conforte o filho de Alice, os familiares de Rodrigo, amigos e colegas de redação. Minha solidariedade a toda a equipe da Band Minas neste momento de tanta dor", disse.

O presidenciável Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, afirmou ter recebido a notícia “com imensa tristeza”.

"Que Deus abençoe toda a sua família, especialmente seu filho, e também a família de Rodrigo Lapa, repórter cinematográfico da Band, que também estava no acidente. Que Deus esteja com todos vocês neste momento difícil."