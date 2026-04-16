Carro de reportagem bateu de frente com caminhão - Divulgação/CBMMG

Carro de reportagem bateu de frente com caminhãoDivulgação/CBMMG

Publicado 16/04/2026 08:58 | Atualizado 16/04/2026 09:30

Um cinegrafista morreu e uma repórter ficou ferida, no início da tarde desta quarta-feira (15), após se envolverem em um acidente com um caminhão na BR-381, na altura de Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro de reportagem da TV Band Minas colidiu de frente com o caminhão por volta de 12h45. O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, dirigia o veículo e morreu no local. Já a repórter Alice Ribeiro, 35, ficou gravemente ferida e foi encaminhada, de helicóptero, para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

Cinegrafista Rodrigo Lapa não resistiu e repórter Alice Ribeiro ficou gravemente ferida Reprodução/Instagram

Em nota, a Band Minas lamentou o ocorrido e afirmou que aguarda as investigações sobre as causas do acidente.

"A emissora, entristecida, aguarda as investigações sobre as causas do acidente. A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e está já prestando toda assistência aos familiares das vítimas".

Em publicação na rede social X, o governador de Minas Gerais, Mateus Simões, disse que recebeu a notícia do acidente com "muita tristeza", declarou sentimentos à família de Rodrigo e que está em oração pela recuperação de Alice.