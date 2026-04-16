Em nota, governadora afirma que DF vai continuar 'atuando com responsabilidade'Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
'Fatos envolvendo ex-presidente do BRB são de competência da Justiça', diz governadora do DF
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