Mara Flávia Araújo era jornalista e tinha 58 mil seguidores no Instagram - Reprodução/Redes sociais

Mara Flávia Araújo era jornalista e tinha 58 mil seguidores no InstagramReprodução/Redes sociais

Publicado 19/04/2026 10:31

A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo morreu neste sábado, 18, durante a disputa do Ironman Texas, nos Estados Unidos. Aos 38 anos, ela participava da etapa de natação quando desapareceu na água, ainda nos primeiros momentos da prova.

O alerta mobilizou rapidamente as equipes de resgate. As buscas foram concentradas no Lago Woodlands, onde acontece o percurso de 3,9 quilômetros, mas a operação enfrentou dificuldade por conta da baixa visibilidade nas primeiras horas da manhã.

O corpo da atleta foi localizado horas depois, após varreduras feitas com apoio das autoridades locais. Equipes do Corpo de Bombeiros e do condado de Montgomery conduziram a operação.

A morte foi confirmada pela organização do evento, que divulgou uma nota de pesar. "Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo Ironman Texas. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda", informou.

Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas lamentaram a morte e destacaram a trajetória de Mara no esporte.

Quem era Mara Flávia

Formada em jornalismo, Mara Flávia Araújo construiu a carreira na área de comunicação, com passagens por rádio e televisão desde cedo. Começou ainda jovem, aos 18 anos, e seguiu por mais de uma década no setor.

Foi nesse período que enfrentou problemas de saúde, em meio ao desgaste do trabalho. A mudança veio com o esporte. No triatlo, modalidade que combina natação, ciclismo e corrida sequenciais, ela encontrou um novo caminho e passou a reorganizar a própria rotina em torno dos treinos.

Em sua carreira no esporte, Mara acumulou pódios em competições nacionais, títulos no GP Brasil e classificações para mundiais. Sua rotina era compartilhada com cerca de 58 mil seguidores no Instagram.