Mara Flávia Araújo era jornalista e tinha 58 mil seguidores no InstagramReprodução/Redes sociais
Triatleta brasileira morre durante prova do Ironman
Mara Flávia desapareceu durante etapa de natação ainda no início da prova
Triatleta brasileira morre durante prova do Ironman
Mara Flávia desapareceu durante etapa de natação ainda no início da prova
Mega-Sena acumula para R$ 70 milhões; confira números sorteados
Próximo sorteio será na quinta-feira (23)
Novo medicamento contra Alzheimer deve chegar ao Brasil em junho
Aprovado pela Anvisa, lecanemabe atua na progressão da doença, mas é indicado para fases iniciais
Empresa de Pablo Marçal repassou R$ 4,4 milhões a Mc Ryan, diz PF
Funkeiro é investigado por suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC
Carga com mais de 12 mil garrafas de cerveja falsificada é apreendida em rodovia de MG
Mercadoria avaliada em cerca de R$ 100 mil seguia sem documentação fiscal para a Grande BH
Ato em SP critica uso de escola pública em filme contra Paulo Freire
Produção da Brasil Paralelo gravou imagens na Emei Patrícia Galvão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.