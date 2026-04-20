Falha de brinquedo causou acidente - Reprodução/Redes sociais

Falha de brinquedo causou acidenteReprodução/Redes sociais

Publicado 20/04/2026 13:03

Uma falha em um brinquedo conhecido como "Torre" deixou 11 pessoas feridas, na noite deste domingo (19), no parque de diversões Las Vegas, em Guaíba, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cabo de aço que sustenta o brinquedo se rompeu, causando a queda da estrutura. As vítimas, que caíram do brinquedo, não tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Nelson Cornetet.

Entre os feridos, estão quatro adultos e sete crianças e adolescentes. Segundo a prefeitura, oito deles já tinham recebido alta até a madrugada desta segunda-feira (20).

Ainda de acordo com a prefeitura, o funcionamento do parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros. Após o ocorrido, o local foi interditado de forma preventiva.

Em nota, o Parque Las Vegas lamentou o ocorrido, afirmou que presta assistência aos envolvidos e e destacou que a operação do estabelecimento estava autorizada.