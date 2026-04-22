Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos caminhando pela rua antes de efetuarem disparos no barReprodução / Redes sociais
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