Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos caminhando pela rua antes de efetuarem disparos no bar - Reprodução / Redes sociais

Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos caminhando pela rua antes de efetuarem disparos no barReprodução / Redes sociais

Publicado 22/04/2026 09:50 | Atualizado 22/04/2026 09:53

Dois irmãos, de 35 e 38 anos, foram mortos a tiros na noite desta terça-feira (21), em um ataque a um bar na região da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes encontraram as vítimas, Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, caídas no chão ao chegarem ao local. O irmão mais novo foi atingido por diversos disparos, enquanto o outro acabou baleado ao entrar em luta corporal.

Entre os sobreviventes, estão um homem de 30 anos, atingido no pé; outro, de 58, que levou um tiro na coxa esquerda; um terceiro, de idade não informada, baleado de raspão nas costas; e um quarto, que estava na mesma mesa dos irmãos. Todos eram clientes do bar.

Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos caminhando pela rua antes de efetuarem disparos no bar. A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 mm, mas não conseguiu precisar quantos tiros atingiram as vítimas. A principal linha de investigação aponta que o ataque pode ter relação com o tráfico de drogas.

Os suspeitos seguem sendo procurados pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso.