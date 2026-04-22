Ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba como lesão corporal, injúria e ameaça - Reprodução / Redes sociais

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba como lesão corporal, injúria e ameaçaReprodução / Redes sociais

Publicado 22/04/2026 08:38

Um lutador de jiu-jítsu, identificado como, Renê Roque Zago, de 38 anos, foi preso, nesta segunda-feira (20), por atacar a mulher e ferir a filha, de seis meses, em Piracicaba, no interior de São Paulo. As agressões teriam começado após o suspeito se irritar ao acordar com a voz da vítima durante uma ligação com a mãe dela.

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), além das agressões, o homem ofendeu e ameaçou a vítima, que sofreu um grave ferimento na cabeça. Durante o ataque, a filha do casal também acabou atingida.

Além das agressões, o lutador ameaçou jogar as duas do segundo andar da residência onde viviam. A briga teria sido interrompida após a mãe do agressor intervir na situação. Renê Roque fugiu, mas acabou sendo localizado por agentes municipais.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba como lesão corporal, injúria e ameaça.

A matéria não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestações.