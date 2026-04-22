Eduardo Bolsonaro foi acusado de difamar a parlamentar Tabata AmaralMandel Ngan/AFP
Mendonça pede vista e suspende julgamento contra Eduardo Bolsonaro
Placar está 4 votos a 0 pela condenação por difamação
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