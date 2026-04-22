Imunização gratuita de crianças nas escolas da rede pública entre os dias 24 e 31 de abril - Divulgação

Imunização gratuita de crianças nas escolas da rede pública entre os dias 24 e 31 de abrilDivulgação

Publicado 22/04/2026 18:34

O governo federal vai promover entre os dias 24 e 30 de abril uma semana de vacinação nas escolas públicas de todo país. A expectativa é de que a ação, que faz parte do Programa Saúde na Escola, alcance 27 milhões de alunos em 104,9 mil escolas públicas. Será possível se vacinar nessas instituições até o dia 31 de maio.



A medida é uma estratégia do governo para ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos. Serão oferecidas as seguintes vacinas:



- Tríplice viral;

- Tríplice bacteriana (DTP);

- Febre amarela;

- HPV;

- Meningocócica ACWY;

- Covid-19.



Para receber as vacinas, os estudantes precisarão de uma autorização dos pais ou responsáveis. Pessoas de até 19 anos também poderão atualizar a vacinação contra o HPV nesse período.



Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a vacinação nas escolas facilita a rotina das famílias, uma vez que, em muitos casos, os pais têm dificuldade de levar os filhos nos postos de saúde devido ao horário de trabalho. Padilha disse ainda que é preciso combater o discurso antivacina. "Eu não aplicaria na minha filha todas as vacinas disponíveis no SUS se eu não tivesse confiança", disse.



Atualmente, 81,2% dos municípios brasileiros realizam ações de vacinação nas escolas. Entre os obstáculos para levar esse formato a todas as unidades públicas de ensino do país, o Ministério da Saúde destaca que, em alguns locais, há resistência dos pais, ou os profissionais de saúde não se sentem confortáveis para atuar nas escolas, entre outras questões.



"É fundamental que as crianças se vacinem na idade adequada, na primeira infância", reforçou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

Escolas privadas

O ministro da Saúde explicou que as ações de vacinação também podem chegar às escolas particulares por meio de parceria com o SUS. Padilha afirmou que a pasta pretende retomar um acordo com entidade representativa das escolas particulares para promover ações do Programa Saúde na Escola focadas na vacinação e na promoção de alimentação saudável.



"A gente tem capacidade de indução financeira que envolve as redes públicas, mas isso não impede que as equipes possam visitar as escolas privadas", informou. "Vamos procurar as escolas particulares para retomar esse acordo."



Além da campanha nas escolas, o Ministério da Saúde intensificou o envio de alertas sobre vacinação para o celular dos brasileiros. Neste ano, a pasta já enviou mais de 39 milhões milhões de mensagens sobre imunização.