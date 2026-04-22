Biblioteca digital do MEC está disponível para o acesso gratuito e livre para todo públicoRafa Neddermeyer/ Agência Brasi
O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br.
Os cinco livros mais lidos na plataforma são, nesta ordem:
- Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski;
- A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli;
- Sem Despedidas, de Han Kang;
- A Vegetariana, da mesma autora e
- Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.
O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.
Na primeira página, já aparece uma lista de livros disponíveis, organizados por categorias como “Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, entre outras.
Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado, há a opção de ler o resumo sobre a obra no botão “Mais informações”. Após clicar nesse botão, abrirá uma nova página que contém o botão “Emprestar e Ler”, basta selecioná-lo e o livro estará à disposição para leitura.
Os livros devem ser devolvidos em 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título.
Segundo o MEC, estão sendo implementadas melhorias para permitir a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.
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