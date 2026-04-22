STF tem dois votos para manter a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique CostaLúcio Bernardo Jr / Agência Brasília
Ex-presidente do BRB troca defesa e escolhe advogado que atuou em delações premiadas
Paulo Henrique Costa foi preso por suspeita de ter recebido R$ 140 milhões de propina em imóveis
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Biblioteca digital do Ministério da Educação já tem mais de meio milhão de usuários
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