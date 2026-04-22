Hélio Lopes (PL-RJ) firma que incidente com a imigração norte-americana prejudica a reputação nacional no exteriorDivulgação / Câmara
O agente, que atuou na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem na última semana, deve retornar ao Brasil após a ocorrência. O documento acabou apresentado com o endosso do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Segundo Lopes, o episódio "atinge a imagem do país" e colocaria em risco a "credibilidade institucional e as relações internacionais".
Entenda o caso
Uma semana antes, o policial havia trabalhado na prisão de Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O ex-deputado foi detido pelo serviço de imigração americano (ICE) em 13 de abril e solto dois dias depois. Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro do ano passado. A Polícia Federal alegou que a prisão se tratou de uma cooperação policial, já que o ex-parlamentar é considerado foragido.
''Não há nenhuma expulsão''
"Não há nenhuma expulsão de funcionário brasileiro. Ele voltou por determinação minha para que consigamos esclarecer se há um processo formal no Departamento de Estado", afirmou Andrei.
O diretor-geral utilizou o "princípio da reciprocidade" e retirou as credenciais de um policial americano que trabalhava em uma unidade da PF, em Brasília. Ele explicou que, sem o acesso, o agente estrangeiro deixa de frequentar a base de dados usada para cooperações entre os dois países, mesma situação enfrentada pelo delegado brasileiro em Miami.