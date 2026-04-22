Marina Silva recebeu aval da sigla disputar o Congresso Nacional - Bruno Peres / Agência Brasil

Marina Silva recebeu aval da sigla disputar o Congresso NacionalBruno Peres / Agência Brasil

Publicado 22/04/2026 19:48

A Executiva Estadual de São Paulo do partido Rede Sustentabilidade manifestou, nesta terça-feira (21), apoio à pré-candidatura da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao Senado e à do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao governo do estado. A sigla também classificou a administração de Tarcísio de Freitas (Republicanos) como "desastrosa", apontando a necessidade de retomar a capacidade da unidade federativa.

"Os desafios atuais do estado, agravados pela gestão de Tarcísio de Freitas, evidenciam a necessidade de retomar a capacidade de planejamento, fortalecer políticas sociais, enfrentar desigualdades e preparar o território para os impactos das mudanças climáticas", diz a nota. Ainda no texto, a Rede reconhece a ex-ministra como "uma das maiores referências éticas e políticas do Brasil e do mundo" e elogia sua trajetória, descrita pela "coerência" e pela "defesa intransigente da vida, da democracia e da sustentabilidade".

O posicionamento da sigla ocorre após tensões internas envolvendo a candidatura de Marina ao Senado. No início do mês, o diretório nacional do partido havia publicado uma nota criticando a decisão da fundadora de permanecer na agremiação, em meio a rumores de que ela sairia durante a janela partidária deste ano. No dia 4 de abril, ela confirmou que ficaria na legenda e agradeceu os convites recebidos de outras siglas, como Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Verde (PV) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) No dia 8, a direção nacional afirmou ter recebido o anúncio com "indignação" e acusou a ex-ministra de se recusar a dialogar.

No dia seguinte, Marina rebateu as críticas, afirmando que existiam discordâncias entre as lideranças, mas que não se tratava de falta de diálogo ou desrespeito ao manifesto da Rede. "Não consigo imaginar que alguém possa propor me negar a legenda na Rede Sustentabilidade", afirmou a pré-candidata em entrevista à GloboNews.