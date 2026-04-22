Superbactéria em hospital de Porto Alegre infecciona quatro bebês e faz uma vítima fatal - Reprodução de vídeo

Superbactéria em hospital de Porto Alegre infecciona quatro bebês e faz uma vítima fatalReprodução de vídeo

Publicado 22/04/2026 19:47 | Atualizado 22/04/2026 20:30

A UTI neonatal do Hospital Fêmina em Porto Alegre foi fechada depois da morte de um bebê pré-maturo infeccionado por uma superbactéria. O caso aconteceu na última quinta-feira, 16, e a unidade segue desligada apesar de autoridades afirmarem que o surto já estar contido.

Além do recém-nascido que morreu, outros três bebês também testaram positivo para superbactéria. Eram, no total, 34 internados na unidade. A vítima fatal era pré-maturo extremo. Seu parto, que foi de alto risco, foi feito com 26 semanas de gestação. Os outros infectados seguem estáveis e em isolamento, sendo atendidos por equipes exclusivas.

O Grupo Hospital Conceição, responsável pela casa de saúde, acionou as Secretarias Municipal e Estadual da Saúde e a Vigilância Sanitária. Medidas de restrição máxima foram providenciadas, como o isolamento total do setor, bloqueio de circulações internas e suspensão temporária de admissões na unidade. Nesta quarta-feira, 22, a diretora de Atenção à Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Rosana Reis Nothen, afirmou que a situação foi contornada, mas ainda não houve a reabertura da UTI neonatal.