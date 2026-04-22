O programa Minha Casa, Minha Vida fornece menores juros no financiamento de imóveisZack Stencil/MCID
Caixa começa a operar novas condições de financiamento do Minha Casa, Minha Vida
Regras determinam o aumento nos tetos dos preços para até 600 mil dependendo da faixa de cada família
Caixa começa a operar novas condições de financiamento do Minha Casa, Minha Vida
Regras determinam o aumento nos tetos dos preços para até 600 mil dependendo da faixa de cada família
Rede Sustentabilidade endossa Marina ao Senado e critica Tarcísio de Freitas
Partido apoiará ex-ministra e Fernando Haddad (PT) ao governo, classificando atual gestão estadual como "desastrosa"
Mendonça pede vista e suspende julgamento contra Eduardo Bolsonaro
Placar está 4 votos a 0 pela condenação por difamação
UTI neonatal é fechada após morte de bebê por superbactéria
Bebê era prematuro e seu parto foi de alto risco
Flávio Bolsonaro diz querer acabar com acordo que proíbe compra de soja de áreas desmatadas
Senador anunciou que vai se comprometer com fim da Moratória da Soja
STF debate valor do mínimo existencial para evitar superendividamento
Valor que em vigor é de R$ 600; revisão pode afetar acesso ao crédito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.