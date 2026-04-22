Ex-presidente Jair Bolsonaro teve prisão domiciliar humanitária concedida por Moraes em 27 de março - AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro teve prisão domiciliar humanitária concedida por Moraes em 27 de marçoAFP

Publicado 22/04/2026 07:42

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, nesta terça-feira (21), autorização para que o ex-presidente realize uma cirurgia no ombro na próxima sexta-feira, dia 24, ou no sábado, dia 25. A defesa diz que Bolsonaro "apresenta quadro de dor persistente e incapacidade funcional" no ombro direito, mesmo após tratamento conservador, e precisa de usar remédios para dor diariamente.

"O exame físico e os exames de imagem indicam lesão de alto grau do tendão do supraespinhal, com retração importante, comprometimento do terço superior do tendão do subescapular, subluxação da cabeça longa do bíceps e lesões associadas, contexto em que foi formalmente indicado procedimento cirúrgico para fixação das lesões do manguito rotador do ombro direito e lesões associadas, por via artroscópica, de acordo com Relatório Médico realizado pelo Dr. Alexandre Firmino Paniago, datado de 14/04/2026", aponta a defesa.

A defesa de Bolsonaro pede que Moraes libere "todos os atos médicos preparatórios, pré-operatórios, internação, realização do procedimento, pós-operatório e reabilitação correlata diretamente vinculados ao tratamento cirúrgico indicado".

Em 27 de março, o ex-presidente teve a prisão domiciliar humanitária concedida por 90 dias por Moraes para sua recuperação, após ter alta do hospital. No último mês, ele foi diagnosticado com "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa" e precisou ficar internado em tratamento intensivo por duas semanas.