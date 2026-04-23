Professor não teve a identidade divulgada pela políciaPMRv / Reprodução
Professor universitário desaparecido há 5 anos é encontrado às margens de rodovia em SP
Policiais em patrulhamento observaram o homem caminhando em uma situação de risco próximo às margens da SP-310
Professor universitário desaparecido há 5 anos é encontrado às margens de rodovia em SP
Policiais em patrulhamento observaram o homem caminhando em uma situação de risco próximo às margens da SP-310
Saiba quem são os quatro brasileiros presos por fraude milionária nos EUA
Grupo é suspeito de faturar US$ 20 milhões com falsas promessas de asilo na Flórida; xerife aponta extorsão e mentiras
Justiça nega pedido de Careca do INSS para não ser chamada por apelido
Antonio Camilo Antunes é investigado na Operação Sem Desconto
André Mendonça concede prisão domiciliar humanitária a alvo de operação do INSS
Investigado, Eric Fidelis terá de usar tornozeleira eletrônica
Câmara aprova multa para quem descartar lixo em vias públicas
Projeto de Lei ainda será analisado pelo Senado
Estado de São Paulo tem mais duas mortes por febre amarela
No total, já são seis casos confirmados da doença