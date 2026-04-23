Professor não teve a identidade divulgada pela polícia - PMRv / Reprodução

Professor não teve a identidade divulgada pela políciaPMRv / Reprodução

Publicado 23/04/2026 17:08

Um professor universitário que estava desaparecido há cinco anos foi reencontrado por policiais militares rodoviários (PRMv) na terça-feira (21), às margens da SP-310, Rodovia Washington Luís, na altura de Taquaritinga, no interior de São Paulo. Ele não teve a identidade divulgada pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais em patrulhamento observaram o homem caminhando em uma situação de risco próximo à rodovia. Ao abordá-lo, os PMs descobriram que se tratava do professor universitário desaparecido.

Com apoio da equipe de inteligência da cooporação, a família do professor foi localizada em Osasco, na Grande São Paulo. Ele reencontrou a mãe, de 70 anos, na unidade da 3°BPRv/ 3° Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, em Araraquara. Segundo a polícia, o homem havia rompido o contato com a família por problemas pessoais.

Pelas redes sociais, um parente do professor publicou um agradecimento à polícia e afirmou que a família tinha dúvidas de que o homem pudesse estar vivo depois do tempo desaparecido. "Foi um reencontro maravilhoso", afirmou.