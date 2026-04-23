Multa será proporcional ao volume de lixo e à renda do infratorTânia Rêgo / Agência Brasil
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Projeto de Lei ainda será analisado pelo Senado
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