Decisão de André Mendonça proíbe contato com outros suspeitos de fraude no INSSDivulgação
André Mendonça concede prisão domiciliar humanitária a alvo de operação do INSS
Investigado, Eric Fidelis terá de usar tornozeleira eletrônica
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Câmara aprova multa para quem descartar lixo em vias públicas
Projeto de Lei ainda será analisado pelo Senado
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No total, já são seis casos confirmados da doença
Opas: 'Já eliminamos o sarampo das Américas e podemos fazer de novo'
Em 2025 foram 14 mil casos confirmados, 32 vezes mais do que em 2024
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Presidente defende retorno de efetivo à corporação e reforça críticas contra disseminação de 'fake news' por parlamentares
Motta diz que pretende instalar comissão especial sobre PEC da 6x1 na próxima semana
Presidente da Câmara sugeriu possibilidade de debate sobre compensação a empregadores do setor produtivo