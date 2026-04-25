Motorista que levava cocaína foi preso em flagranteDivulgação / PF

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Agentes da Polícia Federal e policiais militares apreenderam 171 quilos de cocaína no munícipio de Santo Amaro da Imperatriz (SC), na tarde desta sexta-feira (24), em uma ação conjunta. A droga estava escondida no assoalho de uma carreta, que iria de Céu Azul (PR) para São José, na Grande Florianópolis.
De acordo com informações do site da PF, a partir da análise de dados, a Polícia Militar localizou a carreta em um posto de combustíveis. Em seguida, agentes encaminharam o motorista para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina, onde foram adotados os procedimentos para a formalização da prisão em flagrante.
A Polícia Federal ainda tentar identificar outros envolvidos no transporte da droga.