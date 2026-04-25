Motorista que levava cocaína foi preso em flagranteDivulgação / PF
PF e PM apreendem 171 kg de cocaína em Santa Catarina
Droga estava em carreta; motorista acabou preso
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Discussão aconteceu nas redes sociais, nesta sexta-feira (24)
Ministério da Saúde alerta sobre o risco de sarampo na Copa do Mundo
Segundo a pasta, eventos internacionais como a Copa reúnem muitas pessoas e aumentam o fluxo de viajantes entre países e continentes
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PGR dá aval para Bolsonaro ser submetido a cirurgia no ombro
Decisão para deixar prisão domiciliar, porém, cabe ao ministro Alexandre de Moraes
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Pedido foi feito pela defesa no processo que discute se ex-presidente deve ser declarado indigno ou incompatível com o oficialato
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