Tabela discriminatória dos preços pagos em cada serviço prestado devem constar nas plataformas de delivery e transporte - Tomaz Silva/ Agência Brasil

Tabela discriminatória dos preços pagos em cada serviço prestado devem constar nas plataformas de delivery e transporteTomaz Silva/ Agência Brasil

Publicado 25/04/2026 14:36

As plataformas digitais de transporte individual e de delivery passaram, na última quinta-feira (23), a ser fiscalizadas pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Após um período de 30 dias para adequação às regras de transparência de preço, os aplicativos devem agora informar explicitamente o valor pago para cada serviço prestado.

A nova determinação obriga que as plataformas declarem a composição do preço, indicando quanto cabe ao aplicativo, ao motorista ou entregador e ao estabelecimento comercial. Esse novo método foi adotado após diálogo com representantes dos trabalhadores por aplicativos e o Governo do Brasil, no Grupo Técnico de Trabalho (GTT) Interministerial dos Entregadores por Aplicativos. No dia 24 de março, a medida foi anunciada, segundo o Governo, para melhorar o dia a dia de entregadores e motoristas por aplicativo.

As plataformas devem dispor as informações distinguindo de forma clara os seguintes itens:

- Preço total — valor pago pelo consumidor;

- Parcela da plataforma — valor retido pelo aplicativo pela intermediação;

- Parcela do motorista ou entregador — valor repassado ao profissional, incluindo gorjetas e adicionais;

- Parcela do estabelecimento — valor destinado ao restaurante, lanchonete ou loja, nos casos de delivery.

Ao tornar mais visível a composição do preço, a norma reduz a assimetria de informação e fortalece a capacidade de escolha do consumidor.