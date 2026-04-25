Tentativa de fraude cibernética mirava R$ 40 milhões de cofres públicosJosé Cruz/Agência Brasil
Hackers miram 'cidade dos bilionários' em Santa Catarina e desviam R$ 12 milhões
Ataque veio à tona quando o setor de Contabilidade da prefeitura detectou movimentações fora do padrão nas contas do município
Confira as dezenas sorteadas do concurso 3.000 da Mega-Sena
A previsão de premiação é de R$ 103 milhões
Morre aos 102 anos o ex-deputado José Frejat, figura da redemocratização no Brasil
Advogado e ex-parlamentar teve atuação marcante na política e no movimento estudantil
Brasileiros são presos com quase uma tonelada de cocaína em Portugal
Esquema criminoso disfarçava tráfico por meio de carregamentos de açúcar vindos do Brasil
Ciro Gomes diz que deve decidir em maio sobre qual cargo disputará neste ano
Ex-ministro também defendeu a reconstrução do PSDB
Após atrito entre Nikolas e Jair Renan, Flávio Bolsonaro pede unidade da direita
Ex-senador ainda afirmou que 'apoio não se impõe, se conquista', e que assumirá a responsabilidade, caso as coisas não deem certo
Senador quer tornar 'persona non grata' amigo de Trump que ofendeu brasileiras
Em entrevista, Paollo Zampolli disse que as mulheres do Brasil são 'prostitutas' e uma ‘raça maldita’