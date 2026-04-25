Ciro Gomes afirmou que deve definir na primeira quinzena de maio se disputará a Presidência da RepúblicaJosé Cruz/Agência Brasil
Ciro Gomes diz que deve decidir em maio sobre qual cargo disputará neste ano
Ex-ministro também defendeu a reconstrução do PSDB
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