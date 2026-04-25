Nelsinho Trad apresentará requerimento ao colegiadoDivulgação/ Senado/ Roque de Sá
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Em entrevista, Paollo Zampolli disse que as mulheres do Brasil são 'prostitutas' e uma ‘raça maldita’
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Maria Hermínia de Jesus Santa Clara afirma que seu represetante legal não prestou efetivamente os serviços contratados
Hackers miram 'cidade dos bilionários' em Santa Catarina e desviam R$ 12 milhões
Ataque veio à tona quando o setor de Contabilidade da prefeitura detectou movimentações fora do padrão nas contas do município