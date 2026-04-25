Vacinação é realizada por profissionais de saúde mediante autorização dos responsáveisFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
As vacinas ofertadas são: Papilomavírus Humano (HPV), febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana infantil (DTP), meningocócica ACWY e covid-19. A estratégia também inclui a vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que ainda não se imunizaram.
A vacinação é realizada por profissionais de saúde, mediante autorização dos pais ou responsáveis.
A ação integra o Programa Saúde na Escola (PSE), parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação.
O governo também reforça o uso da Caderneta Digital de Vacinação da Criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Lançada em abril de 2025, a ferramenta já soma mais de 3,3 milhões de acessos e permite acompanhar o histórico de vacinas e consultar as próximas doses.
Agora, o aplicativo tem uma nova funcionalidade e passou a enviar lembretes automáticos para pais, mães e responsáveis, de acordo com a idade das crianças, incentivando a atualização da caderneta.
Cobertura vacinal
A tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, chegou a 92,96% de cobertura, ante 80,7% em 2022, mantendo o Brasil livre do sarampo, mesmo diante do avanço de casos na América do Norte.
A vacinação contra o HPV, que previne o câncer de colo de útero, também avançou. A cobertura chegou a 86,11% entre meninas de 9 a 14 anos e a 74,46% entre os meninos. No público feminino, o índice é cinco vezes superior à média mundial.
No caso da meningite, a cobertura da vacina meningocócica ACWY passou de 45,8% em 2022 para 67,75% em 2025.