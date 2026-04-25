Advogado e ex-parlamentar, José Frejat teve atuação marcante na política e no movimento estudantilArquivo/Câmara dos Deputados
Morre aos 102 anos o ex-deputado José Frejat, figura da redemocratização no Brasil
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