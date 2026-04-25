Advogado e ex-parlamentar, José Frejat teve atuação marcante na política e no movimento estudantil - Arquivo/Câmara dos Deputados

Advogado e ex-parlamentar, José Frejat teve atuação marcante na política e no movimento estudantilArquivo/Câmara dos Deputados

Publicado 25/04/2026 19:02

O ex-deputado federal José Frejat morreu neste sábado (25), aos 102 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia. De acordo com familiares, o velório será realizado neste domingo (26, às 13h30, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul.

Advogado e político com longa trajetória no Rio de Janeiro, Frejat teve papel relevante na vida pública brasileira, especialmente durante o período de redemocratização. Ele exerceu mandato como deputado federal pelo estado e também atuou como vereador na capital fluminense.

Nascido em 1924, em Cururupu, no Maranhão, mudou-se ainda jovem para o Rio, onde se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante a vida universitária, destacou-se no movimento estudantil e chegou a presidir a União Nacional dos Estudantes (UNE) em um período de intensa mobilização política.

Ao longo da carreira, Frejat manteve atuação ligada a forças democráticas e foi opositor do regime militar, participando de movimentos políticos importantes nas décadas de 1970 e 1980. Em 1984, foi um dos nomes mais atuantes no movimento 'Diretas, Já!'

Ele também era pai do músico Frejat, conhecido por integrar a banda Barão Vermelho.