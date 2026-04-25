Flávio Bolsonaro publicou texto em seu perfil no X (antigo twitter)AFP
"Uma coisa continua me preocupando: as provocações e cobranças dentro do nosso próprio time. Preciso muito de todos me defendendo das mentiras criminosas da esquerda e esfregando a verdade na cara deles", escreveu o senador no texto.
"Mas fica aqui meu pedido sincero: não precisa 'pressionar' ninguém ou me 'defender' de pessoas que também querem Bolsonaro na Presidência da República. Já disse algumas vezes e repito, cada um tem o seu tempo e a sua forma de ajudar", continuou o senador.
Flávio ainda afirmou que "apoio não se impõe", se "conquista", e que assumirá a responsabilidade, caso as coisas não deem certo.
O texto foi interpretado por aliados como tentativa de reduzir o desgaste causado pela escalada de conflitos no campo da direita. Na véspera, Nikolas Ferreira (PL) voltou a atacar Jair Renan (PL-SC) em uma postagem no X (antigo Twitter), afirmando que a "capacidade cognitiva" do vereador seria menor que a de uma "toupeira cega".
Flávio já havia minimizado rusgas entre Nikolas (PL-MG) e Eduardo Bolsonaro (PL), além de uma possível falta de empenho à sua campanha pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).
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