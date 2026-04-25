Sessão no Congresso será no dia 30Reprodução / X
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Jordana Alves Jardim já tinha sido aprovada no Teste de Aptidão Física quando foi desclassificada do processo devido sua estatura