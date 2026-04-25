Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cada - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 25/04/2026 21:08

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas do concurso 3.000 da Mega-Sena. A previsão de premiação é de R$ 103 milhões. As dezenas sorteadas foram: 22 - 23 - 36 - 40 - 52 - 60.



As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (28), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.